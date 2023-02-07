МИД Казахстана отреагировал на вызов казахстанского СМИ в российский суд

В Министерстве иностранных дел Казахстана отреагировали на вызов издания Arbat.media в Ленинский районный суд российского города Владимир, передает Arbat.media.

Напомним, в конце января на почту нашей редакции поступило судебное извещение. Иск к Arbat.media предъявляет 19 военная прокуратура армии РФ, войсковая часть 56680.

В извещении подчеркивается, что один из материалов на сайте Arbat.media вводит в заблуждение о целях проводимых военных действий в Украине, противоречит официальной российской позиции и "направлено на создание протестных настроений".

Речь идет о материале нашей редакции (вышел в сентябре 2022 года): Российские оккупанты терпят поражение в Харьковской области, но не хотят этого признавать.

В МИД Казахстана полагают, что российский суд в данном случае исходил из требований гражданско-процессуального законодательства Российский Федерации.

Следовательно, принимаемые им меры по блокировке на территории Российской Федерации того или иного новостного ресурса основываются на внутреннем законодательстве России. Иными словами, его решения не имеют юридической силы и не применяются на территории Республики Казахстан, - заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что между Казахстаном и Россией нет договоров, предусматривающих возможность внешнего вмешательства в деятельность СМИ на территории сторон. Также в МИД подчеркнули, что издание Arbat.media не нарушало законодательство Республики Казахстан.

Нормы международного права гласят, что "каждый имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору, но с возможностью принятия государством ограничительных мер, предусмотренных национальными законодательствами, - говорится в ответе министерства.

Отметим, Роскомнадзор в ноябре 2022 года потребовал от Arbat.Media удалить статью, из-за которой редакцию вызывает владимирский суд.