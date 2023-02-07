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Как рушились многоэтажные дома в Турции (видео)

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Момент обрушения многоэтажных домов в Турции после землетрясения 6 февраля попал на видео, сообщает CentralAsia.

Утром 6 февраля землетрясение силой 7,4 балла произошло на юге Турции, вблизи города Газиантеп. Также были зафиксированы землетрясения на границе с Сирией. В нескольких турецких и сирийских городах обрушились или повредились здания.

Позже сегодня днем зафиксировали новое землетрясение в центральной части Турции. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил его силу в 7,7 баллов.

В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли 1417 человек.


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URL: https://www.vb.kg/426993
Теги:
землетрясение, Турция
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