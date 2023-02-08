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Отчаяние толкнуло на разбой

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- Ольга Новгородцева
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Токмокский городской суд вынес решение по уголовному делу более чем двухлетней давности.

В три часа ночи 23 июня 2020 года в круглосуточный магазин зашел человек в красных башмаках и черной маске. Угрожая кассиру ножом, потребовал выдать ему всю имеющуюся в кассе наличность. Но по не зависящим от него обстоятельствам не довел разбойное нападение до логического конца.

Потерпевшая рассказала, что сейчас уже подробностей не помнит, но, несмотря на маску, узнала разбойника. Этот человек часто заходил в магазин. А той ночью он приставил к ее горлу нож и потребовал деньги. Женщина испугалась и закричала, кто-то вызвал милицию…

Их показаний подсудимого:

- В те дни я находился в депрессивном состоянии. Собирался жениться, но денег на свадьбу не было. Деньги должны были дать на работе, но в последний момент отказали. Поругался с будущей женой, был подавлен и не знал, откуда ждать помощи. Где взял нож – не помню, и что делал на кассе – не помню. Пришел в себя только в отделении милиции.

При определении наказания подсудимому суд не нашел отягчающих его вину обстоятельств, а в качестве смягчающего обстоятельства учел положительные характеристики, признание вины и чистосердечное раскаяние. Учел суд и позицию потерпевшей, которая заявила, что разбойника простила и не имеет к нему претензий.

Приговор – восемь лет лишения свободы с заменой их на трехгодичную пробацию.


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URL: https://www.vb.kg/426997
Теги:
разбой, суд, Кыргызстан, Токмок
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