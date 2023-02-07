МИД: Во время землетрясения в Турции пострадала одна гражданка КР

В городе Адана пострадала гражданка Кыргызстана А.Т., 1984 г.р., которой оказана необходимая медицинская помощь в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МИД. По ее данным, состояние указанной гражданки удовлетворительное; она уже выписана из больницы.

В связи с произошедшими землетрясениями в Турции, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает, что по состоянию на 10:00 (время бишкекское), по предварительным данным, граждан Кыргызской Республики среди погибших нет.

Сотрудниками генконсульства в городе Анталья осуществлен выезд в городе Адана, где 10 нуждающимся кыргызским гражданам оказана помощь в виде продуктов питания, воды, теплой одежды и одеял, а также обеспечено горячее питание и размещение в безопасном месте.