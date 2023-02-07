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Заключены под стражу граждане, прикрывавшиеся именем генпрокура КР

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- Назгуль Абдыразакова
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Заключены под стражу граждане, прикрывавшиеся именами генпрокура КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Генеральной прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина Ф.у.К.

В обращении говорится о том, что некоторые граждане пытаются обманным путем захватить его земельный участок, расположенный в Сокулукском районе Чуйской области, путем подкупа генерального прокурора и судей.

В ходе проверки установлено, что граждане Б.О. и О.А., убедив граждан, что вступили в сговор с руководством Генеральной прокуратуры, вошли к ним в доверие и получили от них 7 600 долларов США за содействие в пересмотре гражданского дела по земельному вопросу по вновь открывшимся обстоятельствам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК Кыргызской Республики.

В ходе следствия по подозрению в совершении данного преступления задержаны Б.О. и О.А., и судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

В настоящее время по данному уголовному делу проводится расследование.

Генпрокуратура просит граждан при наличии фактов прикрытия именами руководителей органов прокуратуры в незаконных действиях просим оперативно сообщать по телефону доверия Генеральной прокуратуры: (+996 (312) 54-28-18).


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URL: https://www.vb.kg/427002
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, мошенничество, Кыргызстан
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