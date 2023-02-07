В Бишкеке появится новый сквер

В целях благоустройства и увеличения количества зеленых зон в столице, на пересечении улиц Ю.Абдрахманова и Киевской планируется разбить сквер. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, по обращению жителей дома №176 улицы Ю.Абдрахманова к главе Первомайского района Максатбеку Сазыкулову с просьбой строительства сквера, начат демонтаж объектов облегченного типа напротив многоэтажного дома.

С владельцами торговых точек проведена разъяснительная беседа, вместе с тем, будет рассмотрена другая локация для них, которая не создаст неудобства горожанам.

Будут убраны все объекты от улицы Киевская до бизнес-центра "Ордо".

Кроме того, в планах установить современный остановочный комплекс для общественного транспорта с теплым помещением, камерами видеонаблюдения с распознаванием лиц.

Эскизы проектов в разработке.