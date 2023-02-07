2022 году на 86 % выросли поступления акцизного налога от алкоголя

Государственная налоговая служба по итогам 2022 года собрала 1 млрд 780,1 млн сомов акцизного налога от производимой в стране алкогольной продукции. Это на 823 млн сомов больше показателя 2021 года с темпом роста 86,1%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, рост поступлений акцизного налога обеспечен по результатам усиления контроля за оборотом алкогольной продукции со стороны налоговых органов.

Свои результаты дали также проекты цифровизации налоговых процедур, такие как маркировка средствами идентификации, электронная товаротранспортная накладная, электронный счет-фактура, а также пилотный проект по цифровому администрированию акцизного налога.

Кроме этого, в 2022 году в 5 раз возросли поступления акцизного налога от основных производителей алкогольной продукции по сравнению с 2021 годом.

Так, от ОсОО "АЮ" поступило 539,9 млн сомов акцизного налога, в 2021 году эта сумма составляла 374 млн сомов, ОсОО "Столичный винно-водочный завод" – 395,8 млн сомов (в 2021 году 124,7 млн), ОсОО "Абдыш-Ата" – 280,9 млн сомов (в 2021 году 197 млн), ОсОО "Кыргыз Коньягы" – 110,9 млн сомов (в 2021 году 78,1 млн), ОсОО "Одекс – 102,4 млн сомов (в 2021 году 19,5 млн сомов).

От производителей алкогольной продукции, помимо акцизного налога, увеличились поступления по всем другим видам налогов, составив 2,4 млрд сомов, что на 860 млн сомов больше по сравнению с 2021 годом.