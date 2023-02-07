Погода
$ 86.30 - 87.30
€ 94.10 - 95.10

2022 году на 86 % выросли поступления акцизного налога от алкоголя

167  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба по итогам 2022 года собрала 1 млрд 780,1 млн сомов акцизного налога от производимой в стране алкогольной продукции. Это на 823 млн сомов больше показателя 2021 года с темпом роста 86,1%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, рост поступлений акцизного налога обеспечен по результатам усиления контроля за оборотом алкогольной продукции со стороны налоговых органов.

Свои результаты дали также проекты цифровизации налоговых процедур, такие как маркировка средствами идентификации, электронная товаротранспортная накладная, электронный счет-фактура, а также пилотный проект по цифровому администрированию акцизного налога.

Кроме этого, в 2022 году в 5 раз возросли поступления акцизного налога от основных производителей алкогольной продукции по сравнению с 2021 годом.

Так, от ОсОО "АЮ" поступило 539,9 млн сомов акцизного налога, в 2021 году эта сумма составляла 374 млн сомов, ОсОО "Столичный винно-водочный завод" – 395,8 млн сомов (в 2021 году 124,7 млн), ОсОО "Абдыш-Ата" – 280,9 млн сомов (в 2021 году 197 млн), ОсОО "Кыргыз Коньягы" – 110,9 млн сомов (в 2021 году 78,1 млн), ОсОО "Одекс – 102,4 млн сомов (в 2021 году 19,5 млн сомов).

От производителей алкогольной продукции, помимо акцизного налога, увеличились поступления по всем другим видам налогов, составив 2,4 млрд сомов, что на 860 млн сомов больше по сравнению с 2021 годом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427011
Теги:
алкоголь, Кыргызстан, акциз, ГНС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  