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В маршрутках Бишкека планируется установить GPS-трекеры

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В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры состоялось совещание с руководителями фирм-перевозчиков общественного транспорта города Бишкека.

В ходе встречи обсуждены вопросы увеличения плановых выходов на линии, установки GPS-трекеров в микроавтобусах, а также вопросы соблюдения культуры и этики среди водителей.

Директор департамента Максат Нусувалиев отметил важность совместной планомерной работы по совершенствованию столичной транспортной системы и напомнил руководителям о персональной ответственности за бесперебойное обеспечение общественным транспортом.

Также поручено в кратчайшие сроки оснастить транспортные средства приборами по определению местонахождения (GPS-трекеры).

Фирмам-перевозчикам рекомендовано рассмотреть вопрос скорейшего увеличения планового выхода подвижного состава и постоянного контроля технического состояния имеющихся микроавтобусов.

Представители компаний по реализации GPS-трекеров презентовали программу спутникового мониторинга транспортных средств на базе собственных программных платформ. С помощью платформы можно отслеживать общественный транспорт в реальном времени, информировать пассажиров о местоположении и передвижении общественного пассажирского транспорта.

Напомним, для удобства горожан передвижение троллейбусов и автобусов можно отследить в приложении "Мой город".

В данном приложении указаны маршруты и конечные остановки муниципального транспорта. А также можно увидеть, где находится в настоящее время троллейбус и автобус.


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URL: https://www.vb.kg/427014
Теги:
маршрутки, Бишкек, мэрия
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