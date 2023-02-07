В Чуе открылся социальный городок для малоимущих и лиц с инвалидностью

В селе Гроздь Чуйской области появился социальный городок общей площадью 3340 кв. м. Социальный городок предназначен для малоимущих семей и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в соцгородке расположены 15 комфортабельных домов со всеми условиями (по 2 квартиры в каждом), детский садик на 25 детей, мечеть и водонапорная башня, которая обеспечивает дома чистой питьевой водой.

Глава кабмина Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Чуйскую область принял участие в открытии.

"Уровень отношения общества к людям с особенностями здоровья – это показатель зрелости общества. Поддержка, оказываемая государством, подхватывается общественными организациями и благотворительными фондами. Это очень отрадно, мы рады быть союзниками в таком благородном деле. Государство приложит все усилия для того, чтобы существенно повысить уровень жизни людям с особенностями по здоровью",- отметил председатель кабмина.

В свою очередь представитель благотворительного фонда "Ассанабил" выразил благодарность Акылбеку Жапарову за оказываемую поддержку в реализации социально ориентированных проектов.