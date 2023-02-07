Молодые экоактивисты расспросили о заповедниках сотрудников Минприроды КР

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской республики накануне проведения общественного совета в сфере биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий состоялась встреча сотрудников ведомства с молодыми активистами и экологами проекта "Жашыл климат".

Участники проекта со всей страны серьезно готовились к встрече с государственными чиновниками Минприроды: штудировали Законы и подзаконные акты в области защиты природы, биоразнообразия, особо охраняемых территорий. Дополнительно к этому получили консультации у экспертов-экологов и специалистов проекта.

- Для нас важно, чтобы молодые могли сами задавать вопросы, которые их интересуют, и не только быть услышанными, но также и получить ответы. Когда проявляемый молодыми интерес заполняется новыми знаниями, пониманием ситуации, зарождает интерес к дальнейшему изучению ситуации в области зашиты окружающей среды и показывает заинтересованность в этом не только чиновников Минприроды, но и государства. А это дает толчок к развитию новых открытых отношений Министерства и молодежи Кыргызстана", - пояснила руководитель проекта "Жашыл климат" Анна Кириленко.

В день встречи, практически, у каждого активиста был готов свой вопрос, затрагивающий именно ту тему, которая более всего волновала. Например, экоактивистка из Каракола спросила по поводу интенсивных вырубок лесов, прикрываемых порой "санитарными" вырубками, которые возможно совсем и не нужны.

Милана Мыктаралиева из Оша попросила проводить общественные советы в гибридном формате, чтобы все жители Кыргызстана, независимо от удаленности, смогли высказать свое мнение либо проконсультироваться. Также девушка расспросила как определяются критерии для охраны природы, и почему в Кыргызстане только 6 экосистем под охраной.

Таш Халил из Бишкека попросил уточнить, где можно ознакомиться с отчетом о выполнении грантового проекта для отслеживания животных в рамках СИТЕС, ведь ранее сообщали, что проект заканчивается через 2 месяца. По его мнению, все проекты Минприроды должны быть открыты. В этой связи он предложил разрабатывать Положение по общественным советам совместно с экологическими организациями. Также он высказал мнение, что необходимо активно продвигать информационные площадки для информирования населения обо всех процессах. "О выделении средств на сайте Министерства пишут постоянно, а сайт мертвый, нет обратной связи и он не соответствует сегодняшним запросам времени", - сказал он.

Заинтересовала ребят и оценка эффективности ведомства - кто ее проводит, как общество может увидеть позитивные успешные практики, или наоборот провальные проекты и как увидеть эффективно ли используются средства, выделяемые Минприроде.

Молодой журналист Касиет Саматбекова предложила Министерству проводить информационные встречи с населением на постоянной основе, чтобы рассказывать людям о своей работе. Также она предложила открыто и активно работать со СМИ: делиться информацией, в том числе и просветительской.

"Необходимо попробовать создать совместные с Минкультуры проекты, основанные на культуре и традициях народа. Целевой же аудиторией проектов выбрать регионы страны и активно делиться данными, чтобы у любого журналиста был доступ и возможность изучить любую интересующую тему", - сказала она.

Нурдана Шаршенбаева из Каракола рассказала, что обеспокоена незаконной охотой на диких животных. По ее наблюдениям, нужен более тщательный контроль за всеми, кто получает разрешения на охоту, в том числе и за туристами, которые не получая лицензии, отправляются на охоту. Затронула она вопрос и интенсивной вырубки лесов на Иссык-Куле, прикрываемые порой "санитарными" вырубками, которые, возможно, совсем и не нужны.

Бектемир Болот уулу из города Ош попросил рассказать, как в Кыргызстане реализуется Куньминское соглашение и как в соответствии с COP27, COP15 проводится работа с общественностью, публикуются ли пресс-релизы, распространяются ли новости об этих конференциях в СМИ.

Животрепещущим вопросом он считает мероприятия по защите насекомых-опылителей. Он попросил более подробно рассказать, как обстоит дело с открытием в Кыргызстане микрозаповедников и ООПТ, так как считает, что они должны открываться непременно с привлечением молодежи, чтобы дать молодым людям возможность понять ценность и важность природы.

Особенный интерес вызвал у молодых ребят карта зонирования ООПТ в Кыргызстане, точнее, где ее можно найти в интернете. В этой связи они даже предложили выпустить Красную Книгу в режиме онлайн, где бы обновления вносились в реальном режиме.

Вопросов было задано еще много, по количеству которых было видно, что молодежь хочет принимать участие не только в круглых столах, но и в реальных научно-исследовательских проектах. И что сами специалисты Минприроды должны активнее сотрудничать с населением на местах, в частности, с молодыми людьми.

Очень важно, что на все вопросы сотрудники Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской республики отвечали по мере поступления очень подробно, стараясь раскрыть суть каждого из них. И надо признать, что иногда вопросы были очень каверзные и профессиональные, что и порадовало и по-хорошему удивило представителей природоохранного ведомства.

Начальник управления биоразнообразия Бекбатыр Бузурманов Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской республики по окончанию встречи попросил всех обязательно записать вопросы, оставить координаты и предложил принять участие в работе общественного совета для дальнейшего сотрудничества. Он признался, что очень рад уровню информированности школьников и студентов проекта "Жашыл климат" в области биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий.

Справка: В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов экологии и технического надзора Кыргызской республики от 11 января 2023 года № 08-п " Об общественном совете в сфере биоразнообразия и особо охраняемых природных территориях" планируется ежеквартально проводить заседание общественного совета для проведения открытых обсуждений в целях организации взаимодействия и обеспечения прозрачности с общественностью, охраны и воспроизводства биоразнообразия и устойчивого развития ООПТ.