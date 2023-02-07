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Мужчина пытался незаконно перегнать крупный рогатый скот на 200 тыс. сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли незаконный перегон крупнорогатого скота (КРС) через границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе несения службы в местности Бука Ала-Букинского района Джалал-Абадской области пограничный наряд задержал гражданина Кыргызстана – жителя села Олон-Булак Аксыйского района А.Д., 1985 г.р., который пытался нелегально перегнать из Кыргызстана в Узбекистан 3 головы КРС для дальнейшей реализации.

По предварительным данным, стоимость задержанного КРС составляет более 200 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и КРС были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/427017
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, животные, Погранслужба
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