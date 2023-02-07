Мужчина пытался незаконно перегнать крупный рогатый скот на 200 тыс. сомов

Пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли незаконный перегон крупнорогатого скота (КРС) через границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе несения службы в местности Бука Ала-Букинского района Джалал-Абадской области пограничный наряд задержал гражданина Кыргызстана – жителя села Олон-Булак Аксыйского района А.Д., 1985 г.р., который пытался нелегально перегнать из Кыргызстана в Узбекистан 3 головы КРС для дальнейшей реализации.

По предварительным данным, стоимость задержанного КРС составляет более 200 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и КРС были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.