В КР открыли счет по сбору средств пострадавшим от землетрясений в Турции

В Кыргызстане открыт единый депозитный счет по аккумулированию денежных средств для помощи пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции.
Как сообщила пресс-служба администрации президента, любой желающий может оказать содействие в преодолении последствий стихийного бедствия, перечислив денежные средства на реквизиты данного счета.
Банк: ОАО "Айыл Банк"
ИНН 01803199710084
БИК 135001
ОКПО 30597768
Номер счета №1350102119900169 "Транзитный счет для Министерства финансов КР (помощь Турецкой Республике)" (сом, доллар США, евро);
Код платежа 14411100 – "Текущая помощь";
Назначение: помощь Турецкой Республике от добровольных граждан и юридических лиц.
Также открыта горячая линия МЧС КР.
Номера для справок:
- МЧС - горячая линия "112";
- ситуационный центр администрации президента КР: (0312) 662292.
Руководство и сотрудники администрации президента Кыргызстана перечислили однодневную заработную плату в качестве материальной помощи в связи с последними событиями в Турции.