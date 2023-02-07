В КР открыли счет по сбору средств пострадавшим от землетрясений в Турции

В Кыргызстане открыт единый депозитный счет по аккумулированию денежных средств для помощи пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции.

Как сообщила пресс-служба администрации президента, любой желающий может оказать содействие в преодолении последствий стихийного бедствия, перечислив денежные средства на реквизиты данного счета.

Банк: ОАО "Айыл Банк"

ИНН 01803199710084

БИК 135001

ОКПО 30597768

Номер счета №1350102119900169 "Транзитный счет для Министерства финансов КР (помощь Турецкой Республике)" (сом, доллар США, евро);

Код платежа 14411100 – "Текущая помощь";

Назначение: помощь Турецкой Республике от добровольных граждан и юридических лиц.

Также открыта горячая линия МЧС КР.

Номера для справок:

- МЧС - горячая линия "112";

- ситуационный центр администрации президента КР: (0312) 662292.

Руководство и сотрудники администрации президента Кыргызстана перечислили однодневную заработную плату в качестве материальной помощи в связи с последними событиями в Турции.