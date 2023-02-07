Глава СП КР участвует во встрече глав Высших органов аудита стран ШОС

Председатель Счетной палаты Кыргызской Республики Алмазбек Акматов принимает участие в 6-й встрече глав Высших органов аудита государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества. Мероприятие проходит в эти дни в индийском городе Лакхнау.

В церемонии открытия встречи приняли участие заместитель генерального секретаря ШОС Нуран Ниязалиев и губернатор провинции Уттар-Прадеш Г-жа Анандибен Пател.

Выступая с докладом на тему "Интеграция новых технологий в аудит" глава Счетной палаты Кыргызстана Алмазбек Акматов отметил, что в эпоху глобальной цифровизации огромную роль играет цифровизация процессов аудита и развитие IT-аудита. Ведь, как известно, аудит информационной системы дает возможность получения и оценки объективных качественных и количественных данных о текущем состоянии информационных систем. "На сегодняшний день внедрение и использование информационных технологий в деятельности высших органов аудита – это важная тенденция и один из факторов повышения их результативности. Высшие органы аудита определяют приоритетные направления развития для реализации новых задач с учетом цифровизации деятельности по осуществлению государственного аудита на новом качественном уровне", - добавил он.

Кроме того, в рамках мероприятия Алмазбек Акматов встретился с заместителем генерального аудитора КНР Г-ном Джанг Ке. Стороны обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество Высших органов аудита Кыргызстана и Китая. Также была проведена встреча с представителями Счетной палаты России, где были обсуждены дальнейшие планы сотрудничества.

По итогам заседания участниками были приняты итоговые документы 6-й встречи глав Высших органов аудита государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества, такие как протокол, совместное заявление и План мероприятий на 2023-2024 годы.