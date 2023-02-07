Погода
$ 86.30 - 87.30
€ 94.10 - 95.10

Глава СП КР участвует во встрече глав Высших органов аудита стран ШОС

188  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Счетной палаты Кыргызской Республики Алмазбек Акматов принимает участие в 6-й встрече глав Высших органов аудита государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества. Мероприятие проходит в эти дни в индийском городе Лакхнау.

В церемонии открытия встречи приняли участие заместитель генерального секретаря ШОС Нуран Ниязалиев и губернатор провинции Уттар-Прадеш Г-жа Анандибен Пател.

Выступая с докладом на тему "Интеграция новых технологий в аудит" глава Счетной палаты Кыргызстана Алмазбек Акматов отметил, что в эпоху глобальной цифровизации огромную роль играет цифровизация процессов аудита и развитие IT-аудита. Ведь, как известно, аудит информационной системы дает возможность получения и оценки объективных качественных и количественных данных о текущем состоянии информационных систем. "На сегодняшний день внедрение и использование информационных технологий в деятельности высших органов аудита – это важная тенденция и один из факторов повышения их результативности. Высшие органы аудита определяют приоритетные направления развития для реализации новых задач с учетом цифровизации деятельности по осуществлению государственного аудита на новом качественном уровне", - добавил он.

Кроме того, в рамках мероприятия Алмазбек Акматов встретился с заместителем генерального аудитора КНР Г-ном Джанг Ке. Стороны обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество Высших органов аудита Кыргызстана и Китая. Также была проведена встреча с представителями Счетной палаты России, где были обсуждены дальнейшие планы сотрудничества.

По итогам заседания участниками были приняты итоговые документы 6-й встречи глав Высших органов аудита государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества, такие как протокол, совместное заявление и План мероприятий на 2023-2024 годы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427026
Теги:
Счетная палата, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  