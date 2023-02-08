Казахстан намерен запретить транзит металлолома на три года

Правительство Казахстана вынесло на общественное обсуждение проект постановления о введении запрета на транзит черных и цветных металлов.

Казахстанские власти предлагают ограничить на три года перевозки через территорию республики:

• медных отходов и лома

• алюминиевых отходов и лома

• отходов и лома черных металлов

• свинцовых отходов и лома

• отработавших аккумуляторов

• шихтовых слитков черных металлов

• б/у труб, рельсов, элементов ж/д полотна и подвижного состава

• частей локомотивов или моторных вагонов трамвая

• труб и профилей полых из чугунного литья и черных металлов