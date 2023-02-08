Казахстан намерен запретить транзит металлолома на три года

Правительство Казахстана вынесло на общественное обсуждение проект постановления о введении запрета на транзит черных и цветных металлов.
Казахстанские власти предлагают ограничить на три года перевозки через территорию республики:
• медных отходов и лома
• алюминиевых отходов и лома
• отходов и лома черных металлов
• свинцовых отходов и лома
• отработавших аккумуляторов
• шихтовых слитков черных металлов
• б/у труб, рельсов, элементов ж/д полотна и подвижного состава
• частей локомотивов или моторных вагонов трамвая
• труб и профилей полых из чугунного литья и черных металлов