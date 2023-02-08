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Казахстан намерен запретить транзит металлолома на три года

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- Светлана Лаптева
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Правительство Казахстана вынесло на общественное обсуждение проект постановления о введении запрета на транзит черных и цветных металлов.

Казахстанские власти предлагают ограничить на три года перевозки через территорию республики:

• медных отходов и лома

• алюминиевых отходов и лома

• отходов и лома черных металлов

• свинцовых отходов и лома

• отработавших аккумуляторов

• шихтовых слитков черных металлов

• б/у труб, рельсов, элементов ж/д полотна и подвижного состава

• частей локомотивов или моторных вагонов трамвая

• труб и профилей полых из чугунного литья и черных металлов


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URL: https://www.vb.kg/427032
Теги:
Казахстан
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