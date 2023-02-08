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Автомобилист сбил велосипедиста. Кто виноват?

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- Ольга Новгородцева
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Решением Чуйского районного суда уроженец Токмока К.Ф. признан виновным в неосторожном нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью.

Поздним вечером 13 мая 2022 года К.Ф. ехал на своем автомобиле по трассе Бишкек – Токмок и сбил 16-летнего велосипедиста. Подросток попал в больницу со множественными повреждениями, перенес операцию и до сих пор до конца не долечился.

Суд признал К.Ф. виновным и приговорил к трем годам колонии с лишением права управлять автомототранспортными средствами на два года. Лишение свободы, как всегда, заменено пробационным надзором.

Не согласный с этим приговором К.Ф. обратился в апелляционную инстанцию – Чуйский областной суд. Где пытался доказать, что не виноват в том, что случилось с мальчиком. Во-первых, было темно, и он его не сразу заметил. Во-вторых, велосипедист вилял в разные стороны и, получается, сам спровоцировал автонаезд.

Согласно заключению автотехнической экспертизы, машина К.Ф. на момент ДТП была в технически исправном состоянии, чего не скажешь о велосипеде: у него не было световых приборов и оказалась неисправной тормозная система. То есть вина за случившееся так или иначе - на водителе, который, по мнению экспертов, имел возможность предотвратить наезд.

У родителей мальчика претензий к водителю много. Во-первых, по их показаниям, он фактически скрылся с места происшествия, хотя потом и появился в больнице. Во-вторых, оплатил операцию, а все остальные расходы легли на плечи родных подростка. К.Ф. утверждает, что с места ДТП не скрывался, но пока осторожно сдавал назад, чтобы не переехать сбитого велосипедиста, рядом остановилась другая машина и увезла мальчика в больницу…

Чуйский областной суд посчитал решение районного суда обоснованным и справедливым и оставил его в силе.


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URL: https://www.vb.kg/427037
Теги:
ДТП, суд, Токмок
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