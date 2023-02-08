В Бишкеке ищут пропавшего без вести Адилета Усубахунова

Пресс-служба УВД Свердловского района сообщает, что в Бишкеке ведутся поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения Адилета Усубахунова.

По данным УВД, 31 января с заявлением обратилась гражданка У. Д. с просьбой оказать содействие в поисках ее сына Усубахунова, 1992 года рождения, который 27 января 2023 года примерно в 19.00 выехал из дома по проспекту Чуй на автомашине Toyota Ist, госномер 08KG 650 AJR. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района.

Приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения, глаза темные, волосы короткие. Был одет по сезону.

"Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Адилета Усубахунова, просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (505) 60-06-30, 0 (557) 11-94-10, 0 (709) 33-24-63, 0 (500) 60-70-67, 0 (701) 28-28-19 и 102", - говорится в сообщении.