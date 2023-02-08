В отношении финпирамиды "Ок платформа" возбуждено больше 30 уголовных дел

В отношении финансовой пирамиды "Ок платформа" возбуждено больше 30 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в следственную службу с заявлением обратился гражданин К. Ж. о принятии мер в отношении некоего Эгембердиева С. и других лиц, которые в течение осени 2022 года под предлогом преумножении денежных средств с помощью интернет-ресурса "ОК платформа" завладели денежными средствами в сумме 23 000 долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 221 ("Организация финансовых пирамид") УК КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан гражданин Эгембердиев С. Первомайский районный суд заключил подозерваемоего в СИЗО-1.

"На сегодняшний день срок заключения гр. Эгембердиеву продлён, возбуждено 35 уголовных дел, которые объединены в одно производство. С горрайотделов ОВД республики и Генеральной прокуратуры продолжают поступать заявления и уголовные дела в отношении обвиняемого С.Эгембердиева и других лиц", - говорится в сообщении МВД.