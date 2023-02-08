В Бишкеке представили новые технологии по производству сахарной свеклы

В Бишкеке проходит семинар по теме: "Интенсивное возделывание сахарной свеклы с использованием современных методов орошения".

Организаторы семинара компания "Агро Эксперт Групп" (poliv.kg) при участии Министерства сельского хозяйства КР, департамента механизации, инновационных технологий и кооперации сельского хозяйства и сахарных заводов "Каинды-Кант", "Кошой".

Цель семинара – представить современные технологии в области производства сахарной свеклы, семенного материала, особенностей питания и защиты растений в условиях искусственного орошения. На данном семинаре будут представлены доклады по лизингу сельскохозяйственной техники, по созданию систем орошения от компании Valley (США), по экономике производства сахарной свеклы, по системе питания сахарной свеклы, о развитии свеклосахарной отрасли Кыргызстана.

В течение последних лет проведена большая работа по возрождению свеклосахарной промышленности в Кыргызстане. В период с 2016 года свеклопроизводители Кыргызстана ежегодно выращивают на своих полях от 450 до 780 тыс. тонн сахарной свеклы. Такой объем урожая позволяет производить на заводах ОАО "Каинды-Кант" и ОАО "Кошой" 55-100 тыс. тонн свекловичного сахара.

Если ранее 80-85% сахара потребляемого в Кыргызстане импортировалось, то в период 2017-2019 гг. доля импорта снизилась до 20-25%. Таким образом, за счет импортозамещения порядка 5 млрд сомов остаются в экономике нашей страны, данные средства поступают более чем 3 тысячам фермерам в виде оплаты за выращенную свеклу, оплачиваются отечественным подрядчикам, поставщикам товаров и услуг, автомобильным и железнодорожным перевозчикам, финансовым учреждениям.

Основная цель свеклосахарной отрасли Кыргызстана - обеспечение страны сахаром, произведенном из отечественного сырья – из сахарной свеклы, выращенной кыргызстанскими фермерами.

Один из основных факторов получения стабильно высокого урожая с учетом природно-климатических условий Кыргызстана – организация эффективного и своевременного полива сахарной свеклы.

В рамках этой задачи компания "Агро Эксперт Групп" (poliv.kg) при участии Министерства сельского хозяйства КР и сахарных заводов "Каинды-Кант", "Кошой" проводит семинар "Интенсивное возделывание сахарной свеклы с использованием современных методов орошения".

На данном семинаре будут представлены доклады по созданию систем орошения от компании Valley (США), по экономике производства сахарной свеклы, по системе питания сахарной свеклы, о развитии свеклосахарной отрасли Кыргызстана.

Семинар проводится 8 февраля 2023 г. в гостинице "Новотел" (Novotel Bishkek City Center), г. Бишкека, пр. Манаса, 16.