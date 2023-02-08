В Бишкеке проверили боевую готовность сотрудников милиции

Заместителем министра внутренних дел, генерал-майором милиции Октябрь Урмамбетовым и сотрудниками СОБ МВД КР, 7 февраля 2023 года, в 05:30 часов утра по тревоге поднят личный состав ГУВД города Бишкек и районных подразделений. Проверена боевая готовность сотрудников милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Личный состав ГУВД города Бишкек, УВД Ленинского, Первомайского, Октябрьского и Свердловского районов прибыл в установленное время, с

положенной экипировкой. Действия милиционеров получили оценку "хорошо".

Проведен строевой смотр сотрудников столичных подразделений, разъяснены служебные инструкции, выявлен ряд недостатков общего характера. Руководство МВД КР указало на скорейшее устранение нарушений и отметило, что в ближайшем будущем состоится повторная проверка боевой готовности.