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В Бишкеке проверили боевую готовность сотрудников милиции

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- Бакыт Басарбек
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Заместителем министра внутренних дел, генерал-майором милиции Октябрь Урмамбетовым и сотрудниками СОБ МВД КР, 7 февраля 2023 года, в 05:30 часов утра по тревоге поднят личный состав ГУВД города Бишкек и районных подразделений. Проверена боевая готовность сотрудников милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Личный состав ГУВД города Бишкек, УВД Ленинского, Первомайского, Октябрьского и Свердловского районов прибыл в установленное время, с

положенной экипировкой. Действия милиционеров получили оценку "хорошо".

Проведен строевой смотр сотрудников столичных подразделений, разъяснены служебные инструкции, выявлен ряд недостатков общего характера. Руководство МВД КР указало на скорейшее устранение нарушений и отметило, что в ближайшем будущем состоится повторная проверка боевой готовности.


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URL: https://www.vb.kg/427046
Теги:
МВД, Бишкек, Кыргызстан
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