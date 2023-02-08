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Президент Турции Эрдоган посетит зоны бедствия

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езидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит районы страны, пострадавшие от разрушительных землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш, сообщает информагентство Анадолу.

Глава государства планирует на местах координировать работы в зоне бедствия.

Первым пунктом посещения турецкого лидера станет город Кахраманмараш, после чего, Эрдоган направится в район Пазарджик.

Затем, как ожидается, президент Турции направится в южную провинцию Хатай.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Число жертв двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш достигло 6 234 человека, 37 011 жителей получили ранения.

Президент Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Государственные флаги приспущены на всей территории Турции.


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URL: https://www.vb.kg/427049
Теги:
землетрясение, Турция, Реджеп Эрдоган
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