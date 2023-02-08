Президент Турции Эрдоган посетит зоны бедствия

езидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит районы страны, пострадавшие от разрушительных землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш, сообщает информагентство Анадолу.
Глава государства планирует на местах координировать работы в зоне бедствия.
Первым пунктом посещения турецкого лидера станет город Кахраманмараш, после чего, Эрдоган направится в район Пазарджик.
Затем, как ожидается, президент Турции направится в южную провинцию Хатай.
В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).
Число жертв двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш достигло 6 234 человека, 37 011 жителей получили ранения.
Президент Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.
Государственные флаги приспущены на всей территории Турции.