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В Турции спустя 53 часа из-под завалов спасли годовалого ребенка

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- Назгуль Абдыразакова
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Участники поисково-спасательных работ в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции спустя 53 часа после разрушительных землетрясений спасли из-под завалов годовалого ребенка.

Ребенка удалось вызволить из-под завалов обрушившегося пятиэтажного дома в квартале Йенишехир. После первой помощи его доставили в больницу.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 6,2 тыс. человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Источник: Агентство Анадолу


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URL: https://www.vb.kg/427050
Теги:
дети, землетрясение, Турция, Помощь
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