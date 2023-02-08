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В Бишкеке состоится творческий вечер Зарины Мухаметшиной

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- Назгуль Абдыразакова
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11- 12 февраля в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева состоится творческий вечер солистки балета, заслуженной артистки Кыргызстана Зарины Мухаметшиной. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

11 февраля зрители увидят рок-балет "Юнона и Авось", созданный на основе одноименной рок-оперы А. Рыбникова по поэме А. Вознесенского "Авось". Хореограф-постановщик и автор либретто – А. Куликова. Главные партии исполнят: заслуженная артистка КР Зарина Мухаметшина (Кончитта), Тилек Кийизбаев (Граф Резанов), Руслан Алжанов (Фернандо), Морис Аденов (Государь), Нурбол Марлисов (Юродивый)

12 февраля пройдет "Праздничный концерт ко Дню всех влюбленных"! В программе примут участие солисты и артисты балета, солисты оперы, симфонический оркестр театра. Дирижер – Захар Бутенко.

Справка: Зарина Мухаметшина - выпускница Бишкекского хореографического училища, в 1997 году начинает свою творческую деятельность в Кыргызском театре оперы и балета. Первыми творческими шагами молодой балерины стали сольные вторые партии: Цветочница ("Дон Кихот" Л.Минкуса), трио ("Корсар" А.Адана), трио ("Баядерка" Л.Минкуса), танец маленьких лебедей и па-де-труа ("Лебединое озеро" П.Чайковского). Репертуар балерины вскоре пополнился успешно исполненными партиями солистки в балете "Шопениана" Ф.Шопена, Марии ("Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева), Фригии ("Спартак" А.Хачатуряна), Чолпон в одноимённом балете М.Раухвергера. Зарина Мухаметшина награждена медалью международного значения "За лидерство" Конгресса Женщин Кыргызской республики, дважды удостоилась стать героиней книги "Женщины Кыргызстана" З. Акбагышевой. К 30-летию Независимости Кыргызстана, Указом Президента КР от 31 августа 2021года Зарине Мухаметшиной было присуждено почётное звание "Заслуженная артистка КР".


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URL: https://www.vb.kg/427051
Теги:
балет, Бишкек
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