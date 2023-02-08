Бишкекчане возлагают цветы у посольства Турции в Кыргызстане (фото)

Кыргызстанцы несут цветы к зданию посольства Турции в знак скорби о жертвах землетрясения как символ сострадания, соболезнования братскому народу.

- Седьмого февраля мы обратились к гражданам Кыргызстана с просьбой оказать благотворительную помощь пострадавшим во время страшного землетрясения. Но еще до нашего обращения люди начали приходить в посольство, спрашивали, что необходимо в первую очередь, а некоторые уже даже принесли теплые вещи, продукты, - рассказал vb.kg второй секретарь посольства Турции в Кыргызстане, заместитель посла Шифа Гекберк Кутлу.

По его словам, сейчас крайне необходимы теплые вещи, свитера, куртки, шапки, обувь, одеяла, спальные мешки, кровати, матрацы, термосы, фонарики, обогреватели, портативные зарядки, консервы, детское питание, подгузники, гигиенические женские прокладки и многое другое, чтобы пережить это страшное время.

- Сбор помощи идет в трех местах в Бишкеке – в нашем посольстве, в центральной мечети, в профессиональном женском лицее "Анадолу", что на улице Московской, и в Оше. Идет сбор и денежных средств. Сейчас не могу сказать, сколько средств на счете, поскольку он

постоянно пополняется. Но сумма уже значительно превышает ту, какую мы ожидали, - сказал vb.kg Шифа Гекберк Кутлу. – Огромное спасибо за искреннее сочувствие и помощь братского кыргызского народа в столь трагический для моей страны час".

Корреспондент vb.kg стал свидетелем, как к консульскому отделу здания посольства, где принимали благотворительную помощь, выстроилась даже очередь: в руках у людей были большие сумки с вещами, перевязанные матрацы, коробки с продуктами.

В посольстве рассказали, что вчера к ним пришел мужчина, снял свою дорогую, почти новую куртку и попросил передать ее кому-то из пострадавших. Сказал, что несколько минут назад в "Фейсбуке" прочитал обращение посольства, мимо которого как раз проходил, и не мог пройти мимо чужой беды.

Одна из женщин с сумками памперсов сказала, что многие кыргызстанцы живут и работают в Турции, а многие турки – в Кыргызстане. И это общая большая трагедия для двух народов. Турецкий народ и правительство оказывают Кыргызстану очень большую помощь в здравоохранении, экономике и в других сферах. И это истинная правда.

- Слов не найти, одни эмоции. Глубоко переживаем и сочувствуем турецкому народу, - сказала мне пожилая женщина после того, как передала две тысячи сомов из своей пенсии.

Представители Жогорку Кенеша, правительства, министерств, дипломатических миссий оставляют свои записи в книге соболезнований.

- Мы сейчас пришли к посольству Турции, чтобы разделить эту скорбь, - сказал молодой человек, назвавшийся Айбеком. - Хочется пожелать стойкости, терпения турецкому народу и выразить слова поддержки тем, кто потерял близких и коллег, а тем, кто пострадал, пожелать скорейшего выздоровления".

Кстати, практически все бишкекчане, когда я просила назвать свои фамилии, отвечали: "Разве это так важно, мы же пришли сюда, потому что так подсказало нам наше сердце".

До конца этой недели, как сказали в посольстве Турции, они отправят благотворительный груз на родину, там очень ждут его, там он крайне необходим.