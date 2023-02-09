Департамент пробации рассказал про пробацию

Мы много пишем о таком виде наказания, применяемого в судебной системе Кыргызстана, как пробационный надзор (или пробация). Пишем, в частности, о том, что пробация (фактическое освобождение осужденного от отсидки в исправительной колонии и оставление его под наблюдением соответствующих органов) применяется очень часто. Скорее всего – чаще, чем следует.

Департамент пробации в ответ на наши публикации посчитал нужным дать разъяснения по этому поводу. Разъяснения публикуем дословно:

"Пробационный надзор - это форма наказания в системе уголовного правосудия, когда человеку разрешается жить в обществе под надзором сотрудников пробации вместо того, чтобы отбывать наказание в тюрьме.

Цель пробации - дать человеку возможность доказать, что он может быть ответственным и законопослушным, сохраняя при этом связи с семьей и обществом, и снизить вероятность повторного совершения преступления.

Суд при назначении наказания в виде лишения свободы за менее тяжкое и (или) тяжкое преступление, учитывая личность виновного, его согласие на применение пробационного надзора, а также другие обстоятельства дела, приходит к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, может принять решение об освобождении его от отбывания наказания с применением пробационного надзора (пробации), который является принудительно-поощрительной мерой уголовно-правового воздействия.

При установлении пробационного надзора судом могут быть назначены дополнительные наказания, предусмотренные частью 2 статьи 60 настоящего Кодекса".

Да мы, собственно говоря, об этом и пишем. Но это, к сожалению, никак не объясняет слишком, на наш взгляд, широкое применение этой "принудительно-поощрительной меры воздействия".