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Марат Иманкулов принял участие в Москве во встрече секретарей безопасности

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Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Марат Иманкулов в Москве принял участие в 5-й многосторонней встрече секретарей советов безопасности/советников по национальной безопасности по афганской проблематике. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

По ее данным, в своем выступлении Марат Иманкулов отметил, что обстановка в Афганистане продолжает оставаться крайне сложной как в направлении противодействия терроризму, экстремизму и наркотрафику, так и в гуманитарной сфере. Такое положение дел увеличивает степень рисков безопасности для стран-соседей и региона в целом.

"Он добавил, что перед государствами, которые желают мира и стабильности Афганистану, стоит задача активного поиска и быстрого задействования эффективных мер и механизмов урегулирования ситуации.

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что афганский народ в свою очередь, десятилетиями находящийся в состоянии войн и конфликтов, достоин жить в мире и смотреть в будущее с уверенностью. Интересы международной и региональной стабильности требуют от мирового сообщества скорейшего оказания Афганистану достаточной и столь необходимой гуманитарной помощи, а также предоставления широкого содействия в решении социальных и других вопросов жизнеобеспечения населения.

В мероприятии приняли участие секретари советов безопасности/советники по национальной безопасности Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и представители дипломатического корпуса Китая и Туркменистана.

Далее состоялась встреча глав делегаций с Президентом России Владимиром Путиным".


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URL: https://www.vb.kg/427069
Теги:
Москва, Кыргызстан, совбез, Марат Иманкулов
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