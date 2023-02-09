Задержана член ОО "Антикоррупционное общественное содействие Мыйзам Нуру"

ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области с поличным при получении денежных средств задержана инспектор общественного объединения "Антикоррупционное общественное содействие Мыйзам Нуру" Т.Г.Б.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что Т.Г.Б. вымогала денежные средства у директора одного из детских садов Джалал-Абадской области под угрозой передачи якобы имеющихся у нее материалов компрометирующего характера правоохранительным органам.

Задержанная водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведётся следствие".