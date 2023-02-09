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Образована рабочая группа по доработке проекта закона о НПО (список)

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение об образовании рабочей группы по доработке проекта закона "О некоммерческих неправительственных организациях". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, рабочей группе до 1 июня 2023 года необходимо доработать проект закона "О некоммерческих неправительственных организациях" и вынести его на общественное обсуждение.

В состав рабочей группы по доработке проекта вошли:

- Укушов Мурат Каниметович - начальник управления правового обеспечения президента и кабинета министров, администрации президента Кыргызской Республики, руководитель рабочей группы;

- Айылчиев Алмаз Асимович - заведующий отделом правового обеспечения президента и кабинета министров - заместитель начальника управления правового обеспечения президента и кабинета министров администрации президента Кыргызской Республики, заместитель руководителя рабочей группы;

- Туратбек уулу Акылбек - эксперт отдела правового обеспечения президента и кабинета министров управления правового обеспечения президента и кабинета министров администрации президента Кыргызской Республики;

- Акулуев Урмат Шабынович - начальник управления регистрации юридических лиц Министерства юстиции Кыргызской Республики;

- Ажыбаев Майрамбек Рысмендиевич - начальник отдела методологической работы управления по работе с налогоплательщиками Государственной налоговой службы при Минфине;

- Курманбаева Аида Маратовна - представитель общественного фонда "Правовая клиника "Адилет";

- Аскарбеков Айбек Аскарбекович - представитель общественного фонда "Гражданское участие";

- Качикеева Бакыта Женишбековна - представитель общественного фонда "Стратегические решения";

- Эргешбаева Таттибубу Нурбековна - представитель общественного фонда "Сообщество юристов "Кей Джи";

- Дуйшенбеков Нурдин Ракымбаевич - представитель общественного объединения "Журналисты";

- Какеев Искендер Бакытович - представитель общественного Фонда "Сорос - Кыргызстан";

- Ускенбаева Гульнара Тураровна - представитель объединения юридических лиц "Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов)";

- Умуралиева Калича Кусеиновна - представитель общественного фонда "Наше право";

- Байжуманова Аида Сарайбековна - представитель общественного объединения "Правозащитное движение "Бир Дуйно - Кыргызстан";

- Добрецова Надежда Николаевна - представитель общественного объединения "Институт политики развития";

- Чиркина Галина Эдуардовна - представитель общественного объединения "Альянс по репродуктивному здоровью";

- Ашуров Азизбек Джусунбекович - представитель общественного объединения "Юристы Ферганской долины без границ";

- Ашуралиева Тахмина Мирзалыевна - независимый юридический эксперт;

- Сатыбеков Бакытбек Эркинович - представитель общественного объединения "Альянс по продвижению гражданских инициатив";

- Джуманазарова Аида Байышбековна - представитель Международного центра некоммерческого права.


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URL: https://www.vb.kg/427076
Теги:
законопроект, НПО, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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