Продолжается работа топографических групп по делимитации границы КР и РТ

Продолжается работа топографических групп по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в соответствии с достигнутой по дипломатическим каналам договоренностью сторон, в городе Бишкек в период с 3 по 9 февраля 2023 года состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

По итогам встречи подписаны соответствующие Протоколы.

Следующая встреча рабочих групп запланирована на территории Республики Таджикистан.