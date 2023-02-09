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"Бюджет Оша составляет 2,2 млрд сомов, а бюджет ОшГУ - 4,1 млрд сомов"

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Город Ош должен соответствовать городу, являющемуся третьим по величине в Ферганской долине. В эпоху развития технологий город Ош должен стать одновременно и "продвинутым" и исторически статусным. Как и столица нашей страны, так и город Ош в будущем имеют риск превратятся в большие деревни. Этого мы не можем допустить. Необходимо в короткие сроки завершить работу по разработке Плана детальной планировки города с учётом требований времени и технологий. Об этом заявил председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

Глава кабмина отметил, что перед городом Ош стоят важные задачи и остановился на трёх основных проблемах южной столицы:

⁃ обеспечение населения чистой питьевой водой;

⁃ недостаточность транспортных развязок, что приводит к образованию автомобильных заторов;

⁃ вопросы планирования городского бюджета, что приводит к отсутствию приоритизации основных направлений развития

"В сравнении со столицей сбор налогов в городе меньше в 10 раз, а бюджет города составляет всего 2,2 млрд сомов. Для сравнения бюджет Ошского государственного университета составляет 4,1 млрд сомов. У города есть большие возможности. Самое главное - необходимо снизить уровень теневой экономики, тогда средства, которые уходят в "тень", будут направляться в городский бюджет", - подчеркнул Акылбек Жапаров.

Жапаров отметил, что темп работы кабинета министров во главе с главой государства стремительный, при этом регионы страны отстают в данном направлении.

"Ещё раз хочу отметить, что города Бишкек и Ош должны быть локомотивами развития экономики, а не отставать. Они должны стать стимулом для других регионов и городов. К сожалению, на деле мы видим совершенно другую картину. Который год не решается проблема по обеспечению жителей города чистой питьевой водой. В наше время ее отсутствие - это нонсенс. Это же базовая потребность человека. Надо принимать меры и в конце концов решить эту проблему. Мы готовы в этом помочь", - отметил Акылбек Жапаров, добавив, что вместо аморфных и "заоблачных" планов следует переходить к практическому решению насущных проблем жителей города.

По итогам заседания коллегии принято постановление, в котором, помимо прочего, обозначены задачи, которые следует решить в текущем году.

С целью обеспечения населения города Ош чистой водой поручено на 1 этапе провести реконструкцию старых скважин и бурение новых скважин, на 2 этапе начать строительство 4-х водохранилищ вместимостью 6000 куб м (каждое), на 3 этапе -совместно с Азиатским банком развития завершить строительство плотины на участке "Данги" размером в 2400 метров с протяжением двухсторонней водопроводной линии.

Для улучшения системы общественного транспорта надлежит провести работу по монтажу и введению в эксплуатацию 3-й троллейбусной линии и закупке электробусов.

Кроме того по итогам 2022 года ряд сотрудников мэрии города Ош поощрены за хорошую работу, несколько сотрудников муниципалитета привлечены к дисциплинарной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/427080
Теги:
Акылбек Жапаров, Ош
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