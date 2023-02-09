Акылбек Жапаров: Мы должны научиться платить налоги

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял участие в расширенной коллегии Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В ходе заседания коллегии были рассмотрены итоги деятельности ведомства в 2022 году, а также планы на текущий год.

Глава Кабмина положительно оценил работу, проводимую фискальным органом страны.

"Мы не вводили новых налогов и даже не повышали налоговые ставки. Была проделана колоссальная работа по оптимизации и совершенствованию налоговой системы. Результат не заставил себя ждать: по итогам 2022 года налоговая служба собрала 207 млрд 901,6 млн сомов налогов и страховых взносов, перевыполнив установленный план на 3,7 млрд сомов. Собранная сумма на 63,8 млрд сомов больше показателя 2021 года", - подчеркнул Акылбек Жапаров.

Председатель кабинета министров отметил, что общими усилиями была полностью перестроена система сбора налогов.

"Мы полностью изменили налоговую систему, исключили человеческий фактор и наконец увидели реальную картину: оборот товаров, финансовые средства, которые уходили в "тень", контрабанду в огромных размерах", - добавил Глава Кабмина.

Он также отметил работу по фискализации налоговых процедур, в рамках которой в течение 2022 года количество предпринимателей, применяющих контрольно-кассовые машины увеличилось почти в три раза.

"Сейчас контрольно-кассовые машины использует более 65 тыс. субъектов предпринимательства. Мы должны научиться платить налоги. Налоги – это так называемый "круг добра", так как далее средства идут на повышение заработных плат, пенсий, пособий, вкладываются в инфраструктуру, в развитие экономики, укрепление безопасности. Сбор налогов в 2022 году обеспечил увеличение пособий в 2 раза, повышение заработных плат работникам бюджетной сферы. И это не является пределом - работа по социальной поддержке населения будет продолжена", - отметил Акылбек Жапаров.

По итогам коллегии глава кабмина дал ряд поручений, отметив большую ответственность фискального органа в текущем году, где объём консолидированного бюджета утверждён в размере 503 млрд сомов.

Также по итогам коллегии ряд сотрудников налоговой службы привлечены к дисциплинарной ответственности, некоторые представители фискального органа, работающие в регионах, рекомендованы к понижению в должности, в отношении ряда сотрудников будет рассмотрена возможность освобождения от занимаемой должности.