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Кыргызстанцы могут бесплатно поступить в медвузы России

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- Назгуль Абдыразакова
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До 70 мест в лучших медицинских вузах России предлагает правительство России жителям Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, помимо бесплатного обучения российская сторона финансирует проживание и стипендии.

Прием документов проходит на сайте до 20 февраля. Поступить можно на следующие медицинские специальности:

30.00.00 "Фундаментальная медицина (специалитет, аспирантура);

31.00.00 "Клиническая медицина" (специалитет, ординатура, аспирантура);

32.00.00 "Науки о здоровье и профилактическая медицина" (специалитет, ординатура, аспирантура);

33.00.00 "Фармация" (специалитет, ординатура, аспирантура).

Узнать подробности о приеме на обучение в вузы России вы можете в профилях Русского дома в Бишкеке в социальных сетях и на сайте .

"Россия и Кыргызстан – страны-члены Евразийского экономического союза. Это означает, что выпускник российского вуза может утроиться на работу как в России, так и в Кыргызстане"- говорится в сообщении организации.


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URL: https://www.vb.kg/427083
Теги:
бюджет, вуз, студенты, Россотрудничество, Кыргызстан, медицина
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