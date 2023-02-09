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В Бишкеке начали демонтировать навесы

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После получения уведомлений от управления по контролю за землепользованием мэрии города Бишкека демонтированы навесы по проспектам Чуй и Чингиза Айтматова общей площадью 216 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Так, со стороны ОсОО "Манеж" демонтированы 2 рекламные конструкции Т-образной формы по проспекту Айтматова.

Также по улице Боконбаева №95 демонтирован магазин на колёсах "Риха" и две Т и Г- образные рекламные конструкции по проспекту Ч.Айтматова, №66, на пересечении улиц Ч.Айтматова и Московской.

Ранее комиссией проведена разъяснительная работа по соблюдению правил размещения рекламы и розданы уведомления".


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URL: https://www.vb.kg/427087
Теги:
мэрия, Бишкек, демонтаж
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