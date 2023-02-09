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В Бишкеке мужчина похитил золотые изделия на сумму 70 тысяч сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке мужчина похитил золотые изделия на сумму 70 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 1 февраля 2023 года в милицию обратился гражданин Э.С. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день текущего года в период с 16.00 до 19.00 часов путём выдавливания двери незаконно проникли в одну из квартир, расположенных в микрорайоне "Улан", откуда тайно похитили золотые изделия на сумму 70 тысяч сом. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин С.А., 1982 года рождения. Октябрьским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 сроком на два месяца.


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URL: https://www.vb.kg/427088
Теги:
задержание, золото, кража, Бишкек
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