В Узбекистане население будут обучать правильному питанию

Узбекистан намерен отказаться от бюрократии в медицинской сфере и перейти на правильное питание и здоровый образ жизни (ЗОЖ). В частности, в республике планируется полностью отказаться от бумажных справок и обучать население правильному питанию, сообщают СМИ.

Эти меры предусмотрены проектом указа президента, который выставлен на общественное обсуждение.

В рамках документа выдачу листков временной нетрудоспособности и другие медицинские справки поэтапно переведут в электронный вид. Этим нововведением с 1 июля этого года уже начнут пользоваться жители Навоийской и Сырдарьинской областей. С 1 октября эстафету подхватят Ташкент, Ташкентская и Самаркандская области, а в других регионах – с 1 января 2024 года.

Таким образом, начиная со следующего года использование бумажных медицинских справок будет запрещено на территории всей республики.

Кроме того, с 1 июля в Ташкенте начнут поэтапно внедрять механизмы государственного медицинского страхования.

Для формирования здорового образа жизни будет создано общенациональное движение "Правильное питание и здоровый образ жизни". Оно будет учить население, как правильно следить за своим здоровьем и питанием с помощью смартфонов и мобильных приложений. Также движение должно разработать новое мобильное приложение по правильному питанию.

Еще один важный момент – в 2023 году будут открыты 30 семейных поликлиник, 110 пунктов семейного врача и 520 мобильных махаллинских медицинских пунктов.