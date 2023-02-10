Россиянка выкинула голенькую годовалую дочь в снег

Жительница Уфы, находясь в состоянии опьянения, выкинула голенькую годовалую дочь в снег. Об этом сообщает интернет-издание NewsBash.ru.

Житель одного из домов по Вологодской улице находился на балконе, когда услышал детский плач. Мужчина спустился и обнаружил сидящую на дороге женщину, рядом с ней в сугробе лежал ребенок.

Девочку сразу перенесли в тепло, попытались отогреть. Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка с переохлаждением и ОРЗ.

Пьяную мать доставили в отделение полиции. Оказалось, что у женщины еще четверо детей. Она была лишена родительских прав и имеет судимость за убийство.

Источник: lenta.ru