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Пять приграничных хабов построят в Казахстане к 2026 году

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- Светлана Лаптева
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В Казахстане намерены к 2026 году построить пять приграничных торгово-логистических комплексов, сообщил Sputnik со ссылкой на телеграм-канал Минторговли и интеграции.

Так, в Жамбылской области на границе с Кыргызстаном будет создан Индустриальный торгово-логистический комплекс.

В Туркестанской области на границе с Узбекистаном – Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" (МЦПС).

В Западно-Казахстанской области на границе с Россией планируется построить Центр трансграничной торговли "Евразия".

В Мангистауской области появится контейнерный хаб "Каспийский узел", а на границе с Китаем построят приграничный комплекс "Хоргосский узел".

Деятельность торгово-логистических хабов будет направлена на обеспечение производственной кооперации в сфере складирования, хранения, переработки, производства новых товаров и их дальнейшую реализацию с интеграцией в международные товаропроводящие системы.

Также здесь будут предоставлять услуги кратковременного хранения, логистики, аренды торговых мест, предпродажной подготовки, консолидации и перераспределения товаров по оптовым партиям, погрузке и выгрузке, и развития трансконтинентальных грузоперевозок.

Предполагается, что трансграничные хабы будут охватывать экспортный потенциал предприятий регионов Казахстана.

Развитие инфраструктурных комплексов в приграничных зонах создаст условия для реализации промышленной кооперации проектов, что позволит сократить количество участников в цепочке поставок, снизить стоимость продукта для конечного потребителя и увеличить скорость поставок, отметили в Минторговли.

Создание крупных торгово-логистических центров благоприятно отразится на развитии двусторонних торгово-экономических отношений, активизирует деловые связи между производителями и предпринимателями сопредельных государств, будет стимулировать увеличение взаимного товарооборота между ними.


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URL: https://www.vb.kg/427095
Теги:
Казахстан
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