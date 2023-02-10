В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в совершении карманной кражи

Пресс-служба УВД Свердловского района сообщает, что оперативниками УВД Свердловского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении карманной кражи.

24 января 2023 года в УВД Свердловского района города Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин Р.К. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который в этот же день, находясь в маршрутном такси №166 на пересечении проспекта Чуй и Суюнбаева, тайно похитил из кармана куртки мобильный телефон марки Redmi стоимостью 20 тысяч сомов. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту следственной службой УВД Свердловского района г.Бишкека возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками УВД Свердловского района был установлен и задержан гражданин А.Ш., 1997 года рождения. Он был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Свердловским районным судом Бишкека в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 Бишкека сроком на один месяц.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просим сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 0 (702) 71-73-08, 0 (500) 99-66-15 или 102.