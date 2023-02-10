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В Кыргызстан прибыла зампредседателя правительства Словении Таня Файон

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызскую Республику с официальным визитом прибыла заместитель председателя правительства, министр иностранных и европейских дел Республики Словения Таня Файон вместе со словенскими предпринимателями. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, дипломатическая делегация будет находиться в КР 9-10 января.

В рамках визита состоится встреча министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева со своим словенским визави с целью обсуждения состояния и перспектив кыргызско-словенского сотрудничества.

Также планируются встречи главы МИД Словении с руководством ряда отраслевых министерств КР и проведение 10 февраля в городе Бишкек бизнес-форума "Кыргызстан-Словения".


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URL: https://www.vb.kg/427098
Теги:
МИД, форум, Словения, Бишкек, сотрудничество, Кыргызстан, дипломатия
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