В Кыргызстан прибыла зампредседателя правительства Словении Таня Файон

В Кыргызскую Республику с официальным визитом прибыла заместитель председателя правительства, министр иностранных и европейских дел Республики Словения Таня Файон вместе со словенскими предпринимателями. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, дипломатическая делегация будет находиться в КР 9-10 января.

В рамках визита состоится встреча министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева со своим словенским визави с целью обсуждения состояния и перспектив кыргызско-словенского сотрудничества.

Также планируются встречи главы МИД Словении с руководством ряда отраслевых министерств КР и проведение 10 февраля в городе Бишкек бизнес-форума "Кыргызстан-Словения".