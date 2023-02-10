ГКНБ задержан бывший частный нотариус Базар-Коргонского района

ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области 8 февраля 2023 года задержан бывший частный нотариус Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области С.У.Р. по факту незаконного изготовления и подделки нотариальных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что отдельные работники авиакасс, адвокатуры и частных нотариусов имеют причастность к преступной схеме незаконного оформления и выдачи нотариальных документов для получения заграничного паспорта и последующего вывоза несовершеннолетних детей за пределы КР без согласия родителей.

В процессе проведенного обыска по месту жительства С.У.Р. обнаружены и изъяты пустые бланки нотариальных документов в количестве 233 штук, 13 штук бланков с проставленными гербовыми печатями частных нотариусов, 1 штук чистый лист с гербовой печатью, бланки доверенности с оттиском печати частных нотариусов 17 штук, денежные средства в размере 526 000 сомов и 2500 долларов США, персональный компьютер, лазерный принтер, гербовая печать одного из частных нотариусов, а также квитанции о денежных переводах.

Также, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была выявлена устойчивая схема по подделке и выдаче официальных документов со стороны работников авиакасс, адвокатов и частных нотариусов Джалал-Абадской области, в отношении которых проводятся проверочные мероприятия.

Следствие продолжается".