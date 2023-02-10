ГКНБ задержана главный специалист Госантимонополии

ГКНБ КР задержана главный специалист Службы антимонопольного регулирования КР "А.Э.У." по факту незаконного занижения фактической прибыли ГУ "Кадастр". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, ГКНБ КР в рамках проводимых по демонтажу коррупционных схем и расследуемого уголовного дела выявлены факты искусственного занижения фактической полученный прибыли Государственного Учреждения "Кадастр" при Службе земельных ресурсов со стороны работников Службы антимонопольного регулирования обладающими функциями осуществления проверки.

"Установлено что, работники указанного государственного органа, получив взятку от начальника управления финансово-экономического анализа и государственных закупок ЦА ГУ "Кадастр" в сумме 3 тысяч долларов США, целенаправленно занизили выявленную прибыль с 34 млн. 969 тысяч сомов до 2 млн. 500 тысяч сомов, в результате чего финансовым интересам государства нанесен ущерб в размере 32 млн. 469 тысяч сомов.

При этом, работники Службы антимонопольного регулирования КР проводили проверку тарифов на оказываемые государственные услуги в соответствии с установленными ценами со стороны Службы антимонопольного регулирования, вследствие чего ГУ "Кадастр" и его территориальные филиалы получили незаконный доход в порядке 34 млн. 969 тысяч сомов, подлежащих к уплате в государственный бюджет.

7 февраля с.г., в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики в ИВС СИЗО ГКНБ КР в рамках указанного уголовного дела, в части сокрытия 32 млн. 469 тысяч сомов водворена главный специалист управления Службы антимонопольного регулирования "А.Э.У.".

В настоящее время проводится соответствующая работа по установлению других лиц, причастных к совершению данного преступления, в том числе руководства Службы антимонопольного регулирования.

Ведется следствие".