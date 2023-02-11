За 5 лет "Nomad Sport" раздала финишерам 7,5 тонн медалей

Общественной организации "Nomad Sport" исполнилось 5 лет. За эти годы команда единомышленников сумела привить сотням кыргызстанцев любовь к спорту.

В банкетном зале одного из ресторанов города, где прошло праздничное мероприятие, собрались представители самых разных сфер деятельности, объединенные тем, что все они, принимали участие в различных спортивных мероприятиях, организованных Nomad Sport.

Канат Келсинбеков, основатель общественной организации Nomad Sport, кстати, первый в нашей стране Ironman, благодаря которому десятки других кыргызстанцев выполнили сложнейшую в триатлоне дистанцию и получили звание "железных", сейчас находится за границей, а потому прислал для всех присутствующих видео-обращение.

"Поздравляю вас всех с первым юбилеем. За эти 5 лет был пройдет тяжелый и интересный путь, было многое сделано. За это время на пути попадались замечательные люди, которые нам помогали и поддерживали нас", - сказал он.

Он также отметил партнеров и инвесторов, которые поверили когда-то в маленькую команду, поддержали и благодаря им компания взяла хороший старт.

Канат рассказал, что считает, что успех команды Nomad Sport не в забегах, не в том, что компания развивает любительский спорт в стране и даже не в хороших спортивных мероприятиях. Главное достижение номад спорта – это команда единомышленников, люди, которые ничего не боятся и готовы пробовать что-то новое и интересное. Он вспомнил о самых первых годах работы и, как по одному приходили ребята в эту команду, благодаря которой сейчас в стране проходят замечательные забеги и сотни людей поверив в свои силы полюбили и сделали спорт частью своей жизни. Благодаря Nomad Sport кыргызстанцы активно принимают участие как в местных, так и в зарубежных забегах даже добились значимых результатов.

Генеральный директор компании Nomad Sport Арслан Малдыбаев рассказал, что организация развивает несколько видов спорта: бег, велоспорт и плавание. Также Nomad Sport предоставляет услуги электронного хронометража, также существует студия EMS-тренировок и также развивает любительский бег с помощью школы I love running.

Он особо отметил волонтерское движение, ведь за 5 лет на различных мероприятиях было привлечено более 5800 волонтеров. Он также привел интересные факты, к примеру, за 5 лет работы, на стартах раздали финишерам 7,5 тонн медалей, а это вес африканского слона или пяти бегемотов. Участниками было выпито 65584 литра воды, а это как половина озера Мерцбахера, которое находится в нашей стране.

В завершении вечера, всем партнерам были вручены памятные дипломы. Завершился день рождения, как и положено, большим праздничным тортом, отведать который смогли все пришедшие на мероприятие гости.

Не обошлось и без сюрпризов. Присутствующим презентовали новое мобильное приложение Nomad Sport App, в которое можно будет загружать данные о своих спортивных достижениях, соревноваться с другими участниками и получать призы.