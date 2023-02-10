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В КР пройдёт отборочный тур на конкурс "Славянский базар в Витебске"

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- Назгуль Абдыразакова
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Право провести Национальный отборочный тур в Кыргызстане на XXI Международный детский музыкальный конкурс "Витебск - 2023" среди вокалистов в этом году получил ОФ "Арт Булак", директор заслуженная артистка КР, руководитель детского проекта "KGтай" Гульнара Тойгонбаева. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

"Национальный отборочный тур поможет выявить талантливых юных исполнителей в жанре эстрадной песни, победитель которого будет представлять Кыргызстан на этом замечательном конкурсе в городе Витебск, с 9-11 июля 2023 года", - говорит Тойгонбаева.

Как сообщает ведомство, в Национальном отборочном туре могут принять участие юные вокалисты:

- в возрасте от 8 до 14 лет включительно (на последний день срока проведения фестиваля);

- имеющие опыт концертных выступлений, ярко заявившие о себе своими успехами в международных, республиканских или региональных конкурсах и фестивалях;

- являющиеся гражданами Кыргызской Республики.

Нужно будет представить две песни: 1. Эстрадная песня на кыргызском языке, 2. Эстрадная песня по выбору конкурсанта, наиболее ярко отражающая исполнительское мастерство и артистические способности.

Для участия нужно пройти предварительный онлайн-отбор до 25 февраля (включительно) и прислать видео конкурсных песен, где конкурсант исполняет песню живым голосом. Видео высылать на Ватсап или Телеграм по номеру: +996 705445522.

Только прошедшие онлайн-отбор подают заявку на участие в Национальном отборочном туре и оплачивают организационный сбор до 4 марта 2023.

Место проведения: концертный зал Кыргызской Национальной консерватории им. К. Молдобасанова.

Дата: 12 марта 2023 года.

Заявки высылать на электронную почту ОФ "Арт Булак" art_bulak@mail.ru.

Справки о конкурсе, положение и форму заявки можно получить по телефону: +996 705 44 55 22.

Справка: "Славянский базар в Витебске" - крупнейший международный фестиваль искусств в Беларуси, из года в год объединяющий участников и зрителей всех пяти континентов планеты, и является значимым культурным событием в мире. В этом году фестиваль будет проводиться в 32-й раз. В рамках фестиваля каждый год проходит множество фестивальных мероприятий, в том числе и Международный детский музыкальный конкурс "Витебск".


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URL: https://www.vb.kg/427108
Теги:
Беларусь, дети, конкурс, музыка, Кыргызстан
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