В Бишкеке организован сбор гумпомощи в поддержку Турции (адреса)

В столице открыли пункты по сбору гуманитарной помощи в поддержку пострадавших во время землетрясения в Турции. Об этом сообщает бишкекский муниципалитет.

По его данным, пункты сбора расположены по адресам:

В Первомайском районе пункт развернут в управлении социального развития по адресу: пр. Жибек Жолу, №495, телефон: 0(312) 67 04 33;

В Ленинском районе: на первом этаже здания муниципальной администрации по адресу: пр. Чуй, №315, телефон: 0(312) 653870;

В Октябрьском районе: на 1-м этаже здания муниципальной администрации по адресу: ул. Байтик Баатыра, №17, телефон: 0(312) 578900;

В Свердловском районе: пр.Чуй, №28, возле здания муниципальной администрации, телефон: 0312 360707.