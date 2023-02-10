Погода
$ 86.70 - 87.61
€ 94.10 - 95.10

В Бишкеке организован сбор гумпомощи в поддержку Турции (адреса)

187  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице открыли пункты по сбору гуманитарной помощи в поддержку пострадавших во время землетрясения в Турции. Об этом сообщает бишкекский муниципалитет.

По его данным, пункты сбора расположены по адресам:

В Первомайском районе пункт развернут в управлении социального развития по адресу: пр. Жибек Жолу, №495, телефон: 0(312) 67 04 33;

В Ленинском районе: на первом этаже здания муниципальной администрации по адресу: пр. Чуй, №315, телефон: 0(312) 653870;

В Октябрьском районе: на 1-м этаже здания муниципальной администрации по адресу: ул. Байтик Баатыра, №17, телефон: 0(312) 578900;

В Свердловском районе: пр.Чуй, №28, возле здания муниципальной администрации, телефон: 0312 360707.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427110
Теги:
землетрясение, Турция, Бишкек, Помощь, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  