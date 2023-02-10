Глава МИД Кулубаев провел переговоры со своим словенским коллегой

Состоялись переговоры министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Республики Словении Таней Файон в узком и расширенном форматах. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе переговоров в расширенном формате стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Словенией, представляющих взаимный интерес. Прежде всего была отмечена необходимость расширения политического сотрудничества путем организации взаимных визитов высокого уровня, проведения двусторонних политических консультаций и более тесного взаимодействия в рамках международных организаций.

Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества. В частности, министр Кулубаев обозначил перспективные сферы совместного взаимодействия – информационно-коммуникационные технологии, переход к "зеленой экономике", возобновляемые источники энергии, включая гидроэнергетику, а также туризм и перерабатывающую промышленность. В культурно-гуманитарной сфере сделан упор на расширение программ по взаимному обмену студентами.

Стороны также обсудили региональную повестку дня, обозначили существующие угрозы и вызовы, а также возможность укрепления взаимодействия между Центральной Азией и Европейским союзом в целом.

По итогам двусторонних переговоров главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Словении выступили с заявлениями перед прессой и подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел Кыргызстана и Словении.

Далее Кулубаев дал отдельное интервью журналистам словенской радиотелекомпании RTV Slovenja.

В рамках своего визита министр иностранных дел Словении Файон будет принята президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым и председателем кабинета министров Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, а также проведет встречи с министром экономики и коммерции КР Д.Дж. Амангельдиевым и министром энергетики КР Тилеком Ибраевым.

Наряду с этим в первой половине дня 10 февраля 2023 г. в Бишкеке состоялся первый кыргызско-словенский бизнес-форум с участием 15 предпринимателей из Словении. В ходе форума кыргызские и словенские бизнесмены установили прямые контакты; подписано три меморандума о сотрудничестве".