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В Бишкеке стартовала выставка про искусство 70-х годов Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева стартовала выставка из фондов музея - Искусство Кыргызстана 70-х годов ХХ века. Об этом сообщает оргкомитет.

По его данным, в экспозиции представлены полотна художников-живописцев, таких как: К. Артыкбаева, А.Торобекова, Д.Цырендоржиевой, в творчестве которых происходит обновление традиционного живописного стиля. Данная выставка открывает динамику поисков художников 70-х годов, связанную с потребностями развития кыргызского изобразительного искусства и новыми возможностями творчески перерабатывать разнообразные традиции мирового художественного опыта.

Вход: 80 сомов


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URL: https://www.vb.kg/427118
Теги:
выставка, искусство, художник, Бишкек
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