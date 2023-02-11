В Бишкеке стартовала выставка про искусство 70-х годов Кыргызстана

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева стартовала выставка из фондов музея - Искусство Кыргызстана 70-х годов ХХ века. Об этом сообщает оргкомитет.

По его данным, в экспозиции представлены полотна художников-живописцев, таких как: К. Артыкбаева, А.Торобекова, Д.Цырендоржиевой, в творчестве которых происходит обновление традиционного живописного стиля. Данная выставка открывает динамику поисков художников 70-х годов, связанную с потребностями развития кыргызского изобразительного искусства и новыми возможностями творчески перерабатывать разнообразные традиции мирового художественного опыта.

Вход: 80 сомов