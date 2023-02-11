Швейники из КР приняли участие на международной выставке в Париже

В рамках организуемой МИД Кыргызстана, посольством КР во Франции и ассоциацией "Евразийский бизнес клуб" отечественные производители одежды приняли участие на международной выставке текстиля - Premiere Vision Paris 2023. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, данная площадка является уникальной возможностью для проведения деловых встреч и обмена информацией между покупателями, поставщиками и производителями в сфере модной индустрии. Кыргызстанские компании и индивидуальные предприниматели в рамках выставки ознакомились с новыми тенденциями мира моды в текущем сезоне. В ходе мероприятия, также были представлены основные направления в лёгкой промышленности - это поставщики тканей и услуг для мировой индустрии моды - пряжа и волокно, ткани, кожа, дизайн и креатив, аксессуары для одежды, производство.

Следует отметить, что в программе также были представлены актуальные направления отрасли, задающие новые тенденции развития сырья, которые включают: новое креативное творчество, дружественный подход к защите окружающей среды (переработка пластиковых бутылок для производства тканей), защита авторских прав, экономический обзор креативных материалов для мира моды, а также другие сопутствующие мероприятия.

На выставке в качестве экспонентов с конкретными предложениями для производителей одежды, участие приняли компании из Европы, Юго-Восточной Азии и Северной Африки. По итогам выставки, отечественные производители изучили новые возможности развития текстильной отрасли в среднесрочной перспективе, а полученные знания смогут применить непосредственно в рамках развития своего бизнеса.

Следует отметить, кыргызстанский посол во Франции Садык Шер-Нияз в ходе встречи с представителями бизнеса пожелал плодотворной работы участникам выставки с акцентом на изучение новых возможностей, идей и последующего их применения в КР.

Ранее, посольство оказало содействие швейным предприятиям посетить швейные предприятия в Париже в помещении двух цехов по производству брендовой одежды.

Так, предприниматели смогли ознакомиться с полным циклом производства женских костюмов бренда "Chanel", цены которых варьируется от 10 тыс. евро и выше, а также изучить опыт производства женской и мужской одежды брендов: "Hermes" и "Louis Vuitton". Клиентами производимых одежд являются мировые звёзды футбола и Голливуда.

В ходе визита двух цехов, отечественные производители задавали все интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы.