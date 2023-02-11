Погода
$ 86.81 - 87.81
€ 93.62 - 94.62

Швейники из КР приняли участие на международной выставке в Париже

180  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках организуемой МИД Кыргызстана, посольством КР во Франции и ассоциацией "Евразийский бизнес клуб" отечественные производители одежды приняли участие на международной выставке текстиля - Premiere Vision Paris 2023. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, данная площадка является уникальной возможностью для проведения деловых встреч и обмена информацией между покупателями, поставщиками и производителями в сфере модной индустрии. Кыргызстанские компании и индивидуальные предприниматели в рамках выставки ознакомились с новыми тенденциями мира моды в текущем сезоне. В ходе мероприятия, также были представлены основные направления в лёгкой промышленности - это поставщики тканей и услуг для мировой индустрии моды - пряжа и волокно, ткани, кожа, дизайн и креатив, аксессуары для одежды, производство.

Следует отметить, что в программе также были представлены актуальные направления отрасли, задающие новые тенденции развития сырья, которые включают: новое креативное творчество, дружественный подход к защите окружающей среды (переработка пластиковых бутылок для производства тканей), защита авторских прав, экономический обзор креативных материалов для мира моды, а также другие сопутствующие мероприятия.

На выставке в качестве экспонентов с конкретными предложениями для производителей одежды, участие приняли компании из Европы, Юго-Восточной Азии и Северной Африки. По итогам выставки, отечественные производители изучили новые возможности развития текстильной отрасли в среднесрочной перспективе, а полученные знания смогут применить непосредственно в рамках развития своего бизнеса.

Следует отметить, кыргызстанский посол во Франции Садык Шер-Нияз в ходе встречи с представителями бизнеса пожелал плодотворной работы участникам выставки с акцентом на изучение новых возможностей, идей и последующего их применения в КР.

Ранее, посольство оказало содействие швейным предприятиям посетить швейные предприятия в Париже в помещении двух цехов по производству брендовой одежды.

Так, предприниматели смогли ознакомиться с полным циклом производства женских костюмов бренда "Chanel", цены которых варьируется от 10 тыс. евро и выше, а также изучить опыт производства женской и мужской одежды брендов: "Hermes" и "Louis Vuitton". Клиентами производимых одежд являются мировые звёзды футбола и Голливуда.

В ходе визита двух цехов, отечественные производители задавали все интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427119
Теги:
выставка, Франция, швейная отрасль, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  