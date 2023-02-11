В Баткене выявлены факты ввоза более 3 тонн контрабандных лимонов и гранат. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при таможенном досмотре, в грузовом отсеке транспортного средства, марки "Mercedes-Benz Sprinter", под управлением гражданина КР "Г.Н.И.". обнаружен товар – свежие лимоны, в количестве 214 коробок по 6,5 кг. Общий вес задержанного товара составил 1391 кг. Груз был без каких-либо документов, подтверждающих таможенное оформление.

Согласно заключению эксперта Баткенского областного отделения ТПП КР, среднерыночная стоимость задержанного товара составила 139 100 сомов.

Аналогичный факт задержания товара без каких-либо документов, подтверждающих таможенное оформление выявлен сотрудниками ОБК и НТП таможни "Баткен" при досмотре автотранспортного средства марки "Mercedes-Benz Sprinter", под управлением гражданина КР "М.С.А.".

Так, при досмотре грузового отсека транспортного средства обнаружен товар – свежие гранаты, в количестве 59 коробок, свежие лимоны в количестве 10 коробок, общий вес задержанного товара составил 1715 кг.

Собранные материалы по 2 фактам находятся на рассмотрении Сектора таможенных расследований ОБК и НТП.