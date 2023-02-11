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Центры домиграционной подготовки откроются в Бишкеке, Душанбе и Ташкенте

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- Нина Ничипорова
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Россия рассчитывает в 2023 году подписать межправительственные соглашения по миграции с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

По словам дипломата, ведется работа по открытию в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане центров домиграционной подготовки.

"В соответствии с нашим законодательством они будут предоставлять желающим выехать в Россию целый набор услуг (дактилоскопия, фотографирование, регистрация)", - сказал Стерник.

Кроме того, по словам дипломата, предусмотрены консультации по организованному набору для российских работодателей и выдача необходимых медицинских заключений.

"Словом, мы сообща занимаемся упорядочиванием бурных миграционных потоков, что отвечает общим интересам. Надеемся до конца текущего года выйти на подписание соответствующих межправительственных соглашений с Узбекистаном, Кыргызстаном и, возможно, Таджикистаном", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/427121
Теги:
закон, регистрация, Россия, соглашение, Таджикистан, трудовая миграция, Узбекистан, фотография, Кыргызстан, работа
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