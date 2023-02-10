Удивите любимых в День влюблённых! Вот вам идеи подарков

Не за горами День всех влюблённых – 14 февраля. Вы уже подумали, чем порадуете своих любимых?

Сеть магазинов O!Store предлагает несколько идей для подарков со смыслом. Пусть это будут подарки, которые вас объединяют!

Пара номеров с красивыми цифрами – выберите для вас двоих особые номера, которые всегда будут напоминать о значимой дате. Это может быть дата рождения любимого человека, дата свадьбы и другая важная для вас комбинация цифр.

Отмерит сердечный ритм, и не только…

Фитнес-браслет - это стильно, удобно и практично. Можно рассмотреть от самого бюджетного варианта Xiaomi до легендарных Garmin, о которых мечтает чуть ли не каждый спортсмен.

Подарите любимым свободу от розеток и проводов

Хороший повербанк вашей половинке всегда пригодится, особенно, если он/она часто находится в дороге и вне помещений. Выбирайте модель с емкой батареей. Как минимум, ее хватит на семь зарядок смартфона.

Пусть ваша любовь будет такой же долгоиграющей, как мощная батарея у этих смартфонов

Эти и другие смартфоны в O!Store можно взять в рассрочку или в кредит без первоначального взноса и без переплат от 1099 сомов в месяц. Заказывайте по номеру 0705 007 000 прямо сейчас с доставкой на дом или напишите консультантам на сайте ostore.kg.

Легко дарить с приложением "Мой О!"

Можно дарить внимание на расстоянии: например, интернет. Просто добавьте номер близких в "Мои номера" в приложении "Мой О!" и пополните им баланс. Множество подарков можно оплатить прямо в приложении с помощью кошелька "О!Деньги" и заказать доставку сюрприза курьером в разделе "Доставка". Это может быть книга, цветы или вкусный подарок из вашего любимого заведения.

Любите и будьте любимы!

Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис" в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБКР №2021030817, №3022030817. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР, №16-0063-КР.