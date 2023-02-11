Глава кабмина поручил разработать цифровой "двойник" страны по финансам

Необходимо разработать цифровой "двойник" страны по финансам и использовать новые подходы в работе. Прошлый год завершился в позитивном ключе. Темп роста валового внутреннего продукта составил 919,4 млрд сомов и приблизился к 1 трлн сомов, рост составил 107%. Эти показатели позволяют не только поддерживать макроэкономическую стабильность, но и двигаться вперёд. Об этом заявил Акылбек Жапаров в ходе расширенной коллегии Минфина.

По данным пресс-службы кабмина, в ходе заседания коллегии были рассмотрены итоги деятельности ведомства в 2022 году, а также планы на текущий год.

Акылбек Жапаров отметил, что совместными усилиями получен финансовый резерв и это стало возможным благодаря многим решениям, в том числе антикризисным мерам, на которые были выделены рекордные 117 млрд сомов.

Особое внимание председатель кабмина обратил на систему государственных закупок.

"Система государственных закупок остаётся сложной и недостаточно гибкой. Также нужно усилить требования к компаниям, участвующим в государственных закупках и сформировать "зеленый" и "черный" список таких компаний. Последние, не должны быть допущены к участию в тендерах", - отметил Акылбек Жапаров и поручил привести в порядок систему государственных закупок до конца 1 квартала 2023 года.

Он также остановился на эффективности бюджетных расходов, подчеркнув особую роль в этом вопросе региональных подразделений министерства.

"Информация обо всех расходах, будь это строительство школ, ремонт дорог, выплата пенсий и пособий должна проходить через районные финансовые управления. Возьмите эту работу на контроль", - заключил Акылбек Жапаров.